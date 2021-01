Einbruch in Lagerhalle

Viernheim.Nach einem Einbruch in eine Viernheimer Lagerhalle in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag suchen die Ermittler nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit circa 12 Uhr am Mittwochmittag in das Anwesen in der Straße „Neuer Weg“ eingedrungen waren. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Nebeneingangstür in das Innere eingebrochen waren. Hier hatten sie es auf eine Palette mit Cerankochfeldern abgesehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06204 /8377-0 zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021