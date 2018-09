Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wald-Michelbach.Nach einem Einbruch in drei Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Sonntag suchen die Ermittler der Polizei in Heppenheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Im Laufe des Tages hatten sich Kriminelle durch die Garage Zugang zu dem Anwesen in der Adolf-Koch-Straße im Wald-Michelbacher Ortsteil Aschbach verschafft. Im Inneren brachen die bislang noch unbekannten Täter die Wohnungstüren auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Diebe bei ihrem Beutezug erfolgreich waren, ist derzeit noch nicht klar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. ots

