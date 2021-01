Einbruch in Therapieraum

Lampertheim.Scheinbar wahllos haben Einbrecher zwischen Montagabend (18.1.), 20 Uhr und Dienstagmorgen (19.1.), 7.30 Uhr alles aus einer Therapieeinrichtung in der Danziger Straße, Nähe der Hohenzollernstraße geschnappt, was von Wert sein kann. Neben mehreren Kinderbüchern, einer Decke, Schreibwarenartikel und einem WLAN-Router wurde auch ein Damenfahrrad mitgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über die Eingangstür ein. Der Schaden wird mindestens 300 Euro hoch sein. Der Einbruchsdiebstahl wird vom Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise werden unter der 06252 / 7060 entgegengenommen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.01.2021