Einbrüche am Wochenende

Bergstraße.Ungebetene Gäste haben am Wochenende drei Wohnhäuser entlang der Bergstraße aufgesucht und sind bei ihrer Suche nach Wertgegenständen in allen drei Fällen fündig geworden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und Verfahren eingeleitet.

In Heppenheim in der Hermannstraße erbeuteten die Kriminellen Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Hundert Euro, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten – und zwar in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntag gegen 1 Uhr.

Hoher Sachschaden angerichtet

Der Einbruch in ein Zwingenberger Einfamilienhaus wird ebenfalls auf eine Tatzeit zwischen Samstagabend und Sonntag kurz nach Mitternacht eingegrenzt. In diesem Zeitraum suchten die Kriminellen das Anwesen in der Wiesenpromenade heim, versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und stiegen schlussendlich über ein Fenster in die Räume ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fiel den Tätern eine vergleichsweise geringe Summe Bargeld in die Hände. Erheblich höher wird der von ihnen verursachte Sachschaden geschätzt, der sich auf mindestens 5000 Euro belaufen dürfte.

Zwei verdächtige Männer gesehen

Und auch in der Darmstädter Straße in Bensheim-Auerbach wurden die noch unbekannten Täter am Samstag fündig. Hier betraten die Diebe über den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses das Treppenhaus und gelangten von dort gewaltsam in eine Wohnung, aus der sie eine Geldbörse entwendeten. Zeugen hatten gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche gehört und zwei verdächtige Männer das Haus verlassen sehen. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Heppenheim sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 / 7060, zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.09.2019