Eindrucksvolles Fenster zur Urzeit

Messel.Versteinerte Schildkröten oder der Urahn der Pferde: In der Grube Messel bei Darmstadt finden sich Zeugnisse einer längst vergangenen Welt. In Ölschiefer gepresst geben sie Wissenschaftlern Einblicke in das Klima und die Artenvielfalt vor Millionen von Jahren. Gegen den Yellowstone-Nationalpark wirkt die kleine Grube Messel eher beschaulich und auf den ersten Blick unspektakulär. Doch ihr Trumpf liegt seit Millionen Jahren unter der Erde.

„Für die Paläontologie ist Messel von herausragender Bedeutung. Sie erlaubt uns Einblicke, die sonst nirgendwo zu bekommen sind“, sagt Krister Smith von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Vor 25 Jahren wurde die Grube das erste Unesco-Weltnaturerbe in Deutschland und steht damit auf gleicher Stufe wie der Grand Canyon oder die Galapagosinseln.

Das von der deutschen Unesco-Kommission als „Fenster zur Urzeit“ bezeichnete Areal diente früher ganz anderen Zwecken. „Wenn nicht Ölschiefer abgebaut worden wäre, wäre hier heute ein Hügel“, sagt die Geschäftsführerin der Welterbe Grube Messel gGmbH, Marie-Luise Frey. Der Boden wurde mehr als 100 Jahre lang abgetragen, um Öl aus ihm herauszupressen. Anfang der 80er Jahre hatten dann bereits Bauarbeiten für eine Mülldeponie begonnen, bevor auch dieses Projekt wenig später eingestellt wurde.

„Heute ist die Grube ein Zeit- und Klima-Archiv“, sagt Frey. Mit mittlerweile mehreren zehntausend Fossilien-Funden können Wissenschaftler ein recht genaues Bild der Lebenswelt und des Klimas in der vor 48 Millionen Jahren tropisch geprägten Region rekonstruieren. „Messel ist von weltweiter Bedeutung“, sagt Krister Smith. „Dank der dortigen Funde weiß die Forschung heute viel über die Artenvielfalt im Zeitalter des sogenannten Eozäns.“

Die Funde sind Zeugnis einer Welt lange nach dem Aussterben der Dinosaurier und lange bevor die Evolutionsgeschichte Neandertaler hervorbrachte. Und sie zeigen, dass das Leben auf der Erde auch schlimmste Katastrophen wie extreme Klimaschwankungen oder Einschläge riesiger Meteoriten überstehen kann. Die im Ölschiefer konservierten Funde sind dabei keineswegs nur Fragmente.

Ein Pferdchen in Dackelgröße

Mit dem Affen „Ida“ fanden Wissenschaftler das wohl älteste vollständig erhaltene Fossil eines Primaten. Weltberühmt wurden auch die vollständig erhaltenen versteinerten Skelette von Urpferdchen, dem Vorfahren der heutigen Pferde mit der Größe eines Dackels. Versteinerte Krokodile, Riesenameisen, Echsen, Fledermäuse, Vögel, Blätter und sogar Federn in ihrer vollen Struktur erzählen heute die Geschichte einer längst untergegangenen Welt.

Vor 48 Millionen Jahren gab es auf dem Areal einen tiefen Vulkansee mit einer Zone ohne Sauerstoff. Was ins Wasser fiel und in tiefere Regionen sank, verweste nicht, sondern wurde durch herabsinkende Sedimente zu Stein gepresst. So kann heute beispielsweise nachverfolgt werden, welche Insekten auf welchen Blüten saßen. „Die Funde erlauben aber auch Einblicke in die Zukunft“, sagt Smith. Denn das Klima vor 48 Millionen Jahren könne auch in Zukunft wieder kommen.

„Warum genau hier so viele Fossile sind, weiß keiner“, sagt Marie-Luise Frey. Und was sich in noch größerer Tiefe befinde, sei ebenfalls unklar. In dem vor zehn Jahren eröffneten fast zehn Millionen Euro teuren Besucherzentrum wird zumindest die Bodenbeschaffenheit gezeigt, die von Millionen Jahren Erdgeschichte zeugt. Auch einige Originale wie das berühmte Urpferdchen sind dort ausgestellt.

Die größten Sammlungen von Fossilen aus der Grube haben heute die Senckenberg-Gesellschaft und das Landesmuseum in Darmstadt. Während die Museen Einzelstücke zeigen, soll im Besucherzentrum in Messel die gesamte Bandbreite abgebildet werden. „Zudem kann hier berührt werden, was vor 48 Millionen Jahren lebendig war“, sagt Frey.

Mit dem Besucherzentrum und Führungen muss allerdings auch Geld verdient werden: 50 Prozent des durchschnittlichen Jahresbudgets von rund 900 000 Euro. Zu Corona-Zeiten kein einfaches Unterfangen. „Wir arbeiten an der Wiedereröffnung“, sagt Frey. Die Einbußen seien jedoch immens.

Gesellschafter der Grube sind das Land Hessen, die Senckenberg-Gesellschaft und die Stadt Messel. Das Land förderte die Welterbestätte im Jahr 2018 mit rund 327 000 Euro. „Das Land Hessen, seit 1990 Eigentümer der Grube Messel, ist sich der Verantwortung sehr bewusst, diese einzigartige Fossillagerstätte zu schützen und zu erhalten“, heißt es im Ministerium. dpa/lhe

