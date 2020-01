Eine Bergsträßerin mischt an der Gewerkschaftsspitze mit

Bergstraße.Von ihrem Büro im Mainforum, dem Hochhaus, das die IG Metall als Hauptsitz nutzt, hat Christiane Benner, zweite Vorsitzende der Industriegewerkschaft, einen hervorragenden Blick über das Frankfurter Museumsufer, die Friedensbrücke und das Gutleutviertel. Eine Lounge in einem anderen Bereich des Hauses bietet Ausblicke auf die Skyline und die Europäische Zentralbank. „Ich habe zeitweise in Chicago studiert. Dort habe ich mich an die Wolkenkratzer gewöhnt. Frankfurt war da nach meiner Rückkehr perfekt“, erzählt sie.

In der Jugend spielte sie Handball

Benners Wurzeln liegen aber woanders. Geboren 1968 in Aachen, ist sie in Bensheim aufgewachsen. Am Goethe-Gymnasium absolvierte sie 1987 ihr Abitur. Sie hat lange in Auerbach gelebt, später – ab der Oberstufe – bei ihrem geschiedenen Vater in Bensheim-Mitte.

Auch sportlich war die hochgewachsene Frau in der Region aktiv, spielte Handball in den Jugendabteilungen der TSV Auerbach – vor der Gründung der HSG Bensheim/Auerbach – sowie beim TSV Gadernheim. Sie ist noch oft an der Bergstraße; meist, um ihren Vater zu besuchen. „Unsere Umgebung prägt uns“, ist sie überzeugt.

Schon vor ihrem Studium führte ihr Weg Benner zur Gewerkschaft. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin beim Maschinenbau-Unternehmen Carl Schenck in Darmstadt. „An der IG Metall kam man dort nicht vorbei“, sagt sie. Schnell begann sie, sich in der Gewerkschaft zu engagieren.

Daran, sie einzubringen, war sie von ihrer Bensheimer Heimat schon gewöhnt. „Am Goethe-Gymnasium war ich stellvertretende Schulsprecherin und habe bei der Schülerzeitung mitgemacht“, blickt Benner zurück. Schon damals sei sie mit Arbeitnehmer-Themen in Kontakt gekommen: Der Streit um die Arbeitszeitverkürzung und die 35-Stunden-Woche sei in den 80er Jahren ein prominentes Thema im Gemeinschaftskunde-Unterricht gewesen.

Auch in den USA studiert

Auf Ausbildung und Tätigkeit bei Schenck folgte Studienjahre der Industriesoziologie, in Marburg, in North Manchester (im US-Bundesstaat Indiana), in Chicago und in Frankfurt. „Währenddessen habe ich bereits viel für die IG Metall gearbeitet“, sagt Benner heute. Unter anderem war sie damals in den Bereichen Jugendarbeit und Betreuung von Betrieben aus der IT- und Telekommunikationsbranche beschäftigt. Ganz leicht war es nicht, während dieser Aufgaben den Blick auf das Studium nicht zu verlieren. „Ich habe dann Freunde in Südafrika besucht und mich sechs Wochen lang eingeschlossen, um dort meine Diplomarbeit konzentriert zu schreiben“, erzählt Benner.

Bei der IG Metall blieb die heute 51-Jährige letztlich, war in verschiedenen Bereichen aktiv, bis sie schließlich im Oktober 2015 zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Sie ist damit die erste Frau in der Geschichte der IG Metall, die eine Position an der Spitze innehat – wobei sie gar nicht so gerne von einem Aufstieg spricht: „Fachlich interessante Aufgaben gibt es überall in der Gewerkschaft.“

Frauen mehr Gewicht verleihen

Eine stärkere Rolle von Frauen in der Gewerkschaft, in der vor allem Vertreter traditioneller Männerberufe organisiert sind, lasse sich zwar nicht von selbst erreichen. Trotzdem sei die IG Metall dabei recht weit, mit über 30 Prozent weiblichen Führungskräften und Sachbearbeiterinnen von 2600 Gewerkschaftsbeschäftigten. Sie sei froh, dass sie nun in der IG Metall die Position habe, das zu beeinflussen. „Wir müssen die Gewerkschaft vielfältiger gestalten“, sagt Benner. Dies gelte auch für andere Bereiche. Immerhin hätten über 500 000 der Mitglieder einen Migrationshintergrund.

Ein Thema, das die Gewerkschaft derzeit besonders beschäftige, sei die Elektromobilität und die Frage, was die Veränderungen, die sie mit sich bringt, für die Jobs in der Autoindustrie bedeuten. „Das ist nicht spannungsfrei“, betont die Gewerkschafterin. Vor allem Qualifizierung sei wichtig, um den Beschäftigten eine gute Perspektive zu geben und Industriearbeitsplätze zu halten.

Viel Aufmerksamkeit widmet Christiane Benner auch der sogenannten Plattform-Ökonomie, bei der weltweit nicht-festangestellte Beschäftigte per Computer Arbeiten für Unternehmen erledigen – oft bei geringen Honoraren und ohne soziale Absicherung. Auch für diese Selbstständigen müssten jedoch Standards gelten, fordert die Gewerkschafterin. „Arbeit 4.0. braucht auch einen Sozialstaat 4.0“, lautet ihr Credo. Zu dem Thema hat Benner ein Buch mit dem Titel „Crowdwork – zurück in die Zukunft“ herausgegeben. Mittlerweile hat die IG Metall einen Verhaltenskodex formuliert, dem neun Plattformbetreiber zugestimmt haben.

