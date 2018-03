Anzeige

Ziele: Aufklärung, Anerkennung

Es geht darum, ME/CFS ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und des medizinischen Systems zu rücken, die Forschung nach Medikamenten und Therapieformen anzustoßen – beides bislang Fehlanzeige.

„Aufklärung, Anerkennung, Forschung“, steht auf dem Kleinbus von Ilka, mit dem er quer durch Deutschland fährt, um „50 000 und eine Stimme“ zu sammeln. Die sollen für die Erkrankten sprechen, die selbst keine Stimme mehr haben. Ein großes Ziel seiner Initiative, die noch in diesem Jahr zu einen gemeinnützigen Verein werden soll: die Einrichtung eines Forschungskrankenhauses in Deutschland, das auch die Behandlung der Patienten übernimmt.

Die werden heutzutage in der Regel zuhause von ihren Angehörigen gepflegt. „In das aktuelle deutsche Krankenhaussystem sind sie aufgrund der speziellen Bedürfnisse nicht zu integrieren“, weiß Ilka. Wie wenig auch erfahrene und gute Ärzte über ME/CFS wissen, hat Mathias Ilka selbst leidvoll erfahren: Als Simon 2013 erkrankte – im Alter von 23 Jahren – sah alles nach einer hartnäckigen, aber harmlosen Erkältung aus. Als die Symptome immer schlimmer wurden, begann eine einjährige Odyssee, die in der Berliner Charité endete – mit einer niederschmetternden Wahrheit. „Dort wussten sie, wonach sie suchen mussten – aber wer das nicht auf dem Schirm hat, kann ME/CFS nicht diagnostizieren“, so Ilka.

Oft falsch eingeordnet

Da die Symptome einer Erkältung gleichen und die mit der Erkrankung verbundenen Erschöpfungszustände oft auch in die psychosomatische Ecke gesteckt werden, leiden wohl viel mehr Menschen an ME/CFS, als bekannt. „Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn sich eine Erkältung lange hält und vielleicht auch immer wieder ausbricht“, rät Ilka.

Mit dem Virus, das der Krankheit wohl zugrunde liegt, „kommen wir alle in Kontakt“, sagt er. Bei manchen führt es zu Pfeifferschem Drüsenfieber, andere erkranken an ME/CFS. „Es gibt verschiedene Abstufungen – Simon gehört zu den Schwersterkrankten –, andere wissen überhaupt nicht, dass sie darunter leiden, ordnen ihre Beeinträchtigungen falsch ein.“

In der gesamten medizinischen Landschaft – vor allem in Deutschland – ist die Erkrankung ein Stiefkind, sagt Ilka, obwohl sie häufiger Auftritt als beispielsweise Aids. „Therapieansätze gibt es nicht, die Diagnose erfolgt – wenn überhaupt – im Ausschlussprinzip.“

Symptomatisch dafür ist, dass Mathias Ilka – der inzwischen ein fundiertes Detailwissen über diese Krankheit besitzt – hin und wieder sogar selbst von Medizinern um Rat gefragt wird.

Nur ganz langsam nähert sich die Forschung weltweit gerade dem Ziel, das zelluläre Erschöpfungssyndrom diagnostisch greifbar zu machen. Bis dahin sind Erkrankte darauf angewiesen, dass ihre Beschwerden richtig eingeordnet werden. „Ein Kardinalsymptom ist die Verschlechterung nach Anstrengung“, erklärt Mathias Ilka. Rund 20 Prozent der Betroffenen erleiden einen plötzlichen Herztod, weil das Organ erschöpft seinen Dienst versagt.

Beeindruckte Zuhörer

Die illustre Runde aus Vertretern der Politik auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene sowie des Schulamtes war in Rimbach merklich angefasst von den eindringlichen Schilderungen Ilkas. Marcus Bocklet, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen in Wiesbaden, lud ihn spontan in den Landtag ein. „Es sind viele kleine Mosaiksteinchen, an denen wir vielleicht gemeinsam arbeiten können“, sagte er. Immerhin gebe es in Hessen zwei Universitätskliniken.

„Was ich heute gehört habe, wird mich eine Zeit lang beschäftigen“, gab Volker Buser zu. Der Kreisbeigeordnete hatte sich zwar im Vorfeld des Termins schon mit dem Thema befasst, war von den Schilderungen des betroffenen, engagierten Vaters aber merklich beeindruckt: „Da muss man einfach irgendwie helfen“, sagte er hinterher.

Das war auch für die MLS eine Selbstverständlichkeit, wie deren Leiterin Beate Wilhelm sagte – nicht nur, weil Simon Ilka ein ehemaliger Schüler ist. „Wir haben eine engagierte Schülerschaft, die eine hohe Affinität zu sozialen Projekten hat“, erklärte sie. Aber: Die Schüler sollten jetzt nicht nur auf dem Hof stehen und „Forschung“ rufen, sondern auch wissen, warum sie das tun. Deshalb war das Thema von den Lehrkräften Anett Lengstorff und Erk Singerhoff zuvor in den Unterricht eingebracht worden.

Umso intensiver und ehrlicher war der Schrei aus tausend Kehlen, die eine blaue Schleife gebildet hatten – das Zeichen der Initiative von Mathias Ilka. Bleibt zu hoffen, dass der kollektive Ruf sich als Schlüssel erweist, der weitere Köpfe und Türen öffnet. Zum Wohle von vielen Erkrankten und von denen, die in Zukunft erkranken werden – und dann vielleicht berechtigte Hoffnung auf wirksame Therapien haben dürfen. Auch dank Mathias Ilka.

