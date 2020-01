„Eine Fliege – und die Jagd ist eröffnet“

Bergstraße.Dass der geliebte Schmusetiger auch mal eine tote Maus oder einen toten Vogel mit nach Hause bringt, ist kein Geheimnis. Dass es sich dabei aber um ein Problem handelt und die Jäger auf vier Pfoten die Artenvielfalt bedrohen, das haben Studien aus Australien und den USA bewiesen. Durch Katzen seien schon Vogelarten ausgestorben und auch Reptilien seien bedroht. Seit geraumer Zeit ist daher auch im Gespräch, Katzen anzuleinen – eine Debatte, die niederländische Wissenschaftler angestoßen haben. Was Bergsträßer Katzen-Kenner darüber denken und wie groß das Problem in der Region ist, erklären Alisa Ludwig, Leiterin der lokalen Catsitting-Gruppe des Freundeskreises Katze und Mensch, und Rosi Münch, Administratorin der Facebook-Gruppe „Vermisste/gefundene Tiere Bensheim und Umgebung“.

Kastrieren, chippen, registrieren

„An der Bergstraße ist das grundlegende Problem mit verwilderten Hauskatzen bekannt“, berichtet Alisa Ludwig. Dass Katzen als Vogel-Töter dargestellt werden, sieht Ludwig jedoch kritisch. „Ich persönlich finde es traurig, dass nun die Katzen als Ursache vom Aussterben bestimmter Arten betitelt werden. Viele Ursachen sind meiner Meinung nach menschengemacht“, so Ludwig. Denn immer wieder fänden Tierschützer Katzen, die keinen Bezug zu Menschen haben und schon in mehrfacher Generation auf sich alleine gestellt sind. „Das sind herrenlose Tiere“, erklärt sie. Diese seien klar abzugrenzen von Streunern – Katzen, die einen Besitzer haben oder hatten. Also auch, wenn sie beispielsweise ausgesetzt wurden. „Eine herrenlose Katze kann man sich als freilebenden Löwen vorstellen, der noch nie einen Bezug zu Menschen hatte, ähnlich einer Wildkatze.“

Problematisch sei, dass gesetzlich geregelt oft nur Streuner in Tierheimen aufgenommen und versorgt werden, da davon ausgegangen werden muss, dass die Katzen einen Besitzer haben. „Herrenlose Katzen haben hierauf sozusagen keinen Anspruch. Viele Tierheime lehnen daher deren Versorgung ab.“ Und das habe weitreichende Folgen für die Katzen, die durchs Raster fallen: „Sie leiden oft an Unterernährung, Infektionskrankheiten und sterben meist qualvoll.“

Um das Problem in den Griff zu bekommen, sollten Katzen kastriert, gechippt und vor allem registriert werden, so Ludwig. „Allerdings sind viele Besitzer uneinsichtig. Und das, obwohl eine Registrierung für sie kostenlos ist. Ich sehe das Problem eher in der mangelnden Einsicht von Katzenhaltern und Ämtern, sich aller Tiere anzunehmen.“ Außerdem sollte die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht auch für Wohnungstiger gelten, findet Ludwig. Immer wieder höre sie von Katzen, die durch offene Fenster oder Türen huschen oder auf dem Weg zum Tierarzt aus der Box entkommen. Das sei auch gegenüber den Tieren nicht gerecht: „Denn mit der Aufnahme eines Tieres geht man eine Verantwortung ein.“

Von der Maus bis zur Taube

Glücklicherweise, so Ludwig, engagieren sich Vereine, Privatpersonen und andere Tierschützer für diese Katzen, so Ludwig. „Ohne ihren Einsatz würden viele herrenlosen Tiere qualvoll sterben“, so Ludwig.

Die Tierschützer rücken mit Chiplesegräten zur Prüfung einer Kennzeichnung aus, helfen Plakate auszuhängen, verbreiten Bilder über Facebook oder bergen tote Tiere. Ein Beispiel hierfür sei die Facebookgruppe von Rosi Münch, „Vermisste/gefundene Tiere Bensheim und Umgebung“: „Unser Thema in der Gruppe sind vermisste und gefundene Tiere. Meist sind es Katzen“, berichtet Rosi Münch. „Die vermissten haben ein Zuhause, klar, sonst würde sie keiner vermissen. Die gefundenen Katzen sind allerdings zum Teil Streuner. Zumindest gehen wir davon aus, wenn wir trotz unserer Anstrengungen keine Besitzer ermitteln können. Leider sind es zu oft Totfunde.“ Auch Münch ist der Meinung, dass Kastration einer der wichtigsten Faktoren ist, um das Problem einzudämmen: „Die Kater sind nicht kastriert und treiben sich weit rum, um Damen zu beglücken. Das ist gefährlich und kostet sie oft das Leben.“

Katzen seien Jäger. Das liege ihnen im Blut und könne weder abtrainiert noch weggezüchtet werden, so Ludwig: „Es ist einfach ein Instinkt. Auch eine gut genährte Familienkatze kann diesen Trieb nicht ablegen. Sie jagen je nach Größe der Beute und eigenem Geschick. Gefangen wird, was nicht schnell genug flüchtet.“ In der Catsittingruppe, in der Ludwig aktiv ist, gebe es Berichte von Mäusen, Ratten, Maulwürfen, Vögeln bis zur Größe einer Taube sowie kleinen Eidechsen und zum Teil Fischen. Manche Katzen bringen auch überfahrene Tiere mit. Allerdings gebe es auch Katzen mit Freigang, die noch keine Beute nach Hause gebracht haben. Sie könnten sie wo anders gefressen, zurückgelassen haben oder erfolglose Jäger sein. Aber es gebe auch Katzen, die drei bis vier Mäuse täglich fangen. „Der Jagdtrieb ist je nach Rasse, Charakter und Alter unterschiedlich ausgeprägt“, so Ludwig.

An der Leine durchs Wohngebiet

Aus Erfahrung weiß Ludwig: Einige Katzen bringen ihre Beute nicht nur mit, um sie der Familie zu präsentieren und den Besitzer wie ein junges Kätzchen zum Jagen zu animieren: „Sie töten nicht nur zum Spaß, wie dies manchmal suggeriert wird. Aber auch nicht nur aus Hunger, sondern vor allem aus Instinkt. Hier kann und sollte man ihnen auch keinen Vorwurf machen.“ Nur eine Fliege in der Wohnung reiche aus, um die Jagd zu eröffnen.

„Ich kenne auch zwei Katzen, die an einer Leine samt Besitzer im Garten unterwegs sind und durchs Wohngebiet spazieren“, erzählt Ludwig. Katzen müssten daran aber bereits als junges Kitten gewohnt werden. Ihre eigenen Katzen seien vom Charakter her jedoch nicht dazu geeignet. Außerdem seien Katzen im Vergleich zu Hunden gerne erhöht unterwegs. „Und Katzen an Leinen auf Bäume klettern zu lassen finde ich doch sehr schwierig. Da erscheint mir ein gesicherter Freigang im Garten definitiv sinnvoller.“

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020