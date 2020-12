Weinheim.Der Angeklagte ist bis heute davon überzeugt, dass er entführt und gefoltert werden sollte. Dass er seinen 57-jährigen Nachbarn, der nach seiner (Wahn-)Vorstellung zur Gruppe der potenziellen Entführer gehörte, mit einem Messer attackierte und dabei lebensgefährlich verletzte, daran kann er sich nach eigenen Angaben jedoch nicht erinnern.

Mit der Aussage des 40-jährigen Angeklagten begann vor dem Landgericht Mannheim der Prozess wegen der Bluttat, die sich am 27. Mai auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in der Nähe des Weinheimer Hauptfriedhofs ereignet hatte. Zwei Minuten lang, so Staatsanwalt Frank Stork bei der Anklageverlesung, habe der 40-Jährige ununterbrochen mit einem Klappmesser auf das Opfer eingestochen – auch dann noch, als der 57-Jährige bereits am Boden lag.

Sieben Zentimeter lange Klinge

Insgesamt 30 Stichverletzungen wurden dem Mann mit der sieben Zentimeter langen Klinge zugefügt. Als Passanten den Täter lautstark aufforderten, endlich damit aufzuhören, habe dieser noch fünfmal mit großer Wucht gegen den Kopf seines Opfers getreten. Mehrere Polizeibeamte konnten den stark alkoholisierten (1,76 Promille) Angreifer schließlich festnehmen.

Opfer schwebte in Lebensgefahr

Sein Opfer schwebte in Lebensgefahr – nur eine Notoperation konnte den 57-Jährigen retten. Aber bis heute leide dieser an den Folgen der Tat, so Staatsanwalt Stork. Er sei gesundheitlich stark beeinträchtigt.

Für die Staatsanwaltschaft steht fest: Wegen einer paranoiden Schizophrenie sei der 40-Jährige zwar schuldunfähig, aber er sollte in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Denn: „Der Angeklagte ist eine Gefahr für die Allgemeinheit“, erklärte Stork.

Ruhig und konzentriert wirkte der Angeklagte, als er dem Gericht seinen Werdegang schilderte. Geboren wurde er 1980 in der Türkei. Er wuchs in einem Dorf auf dem elterlichen Bauernhof auf. Nach dem Militärdienst sei er nach Istanbul gezogen und habe als Maschinenschlosser gearbeitet, ehe er drei Jahre lang im Emirat Katar tätig gewesen sei, weil man dort besser verdienen konnte. Zurück in der Heimat habe er ein Granit-Geschäft eröffnet, das allerdings 2009 Insolvenz anmelden musste.

In der Folge habe er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser gehalten und sei 2011 eine arrangierte Ehe mit einer Türkin eingegangen, die in Deutschland lebte. Nach der Hochzeit sei er zu seiner Frau in den Odenwald gezogen, wo er für fünf Jahre eine Anstellung in einer Wäscherei fand. Seit der Kündigung 2017 habe er zunehmend Alkohol konsumiert. Die Ehe ging in die Brüche, weshalb er Ende 2017 nach Weinheim in eine kleine Wohnung in der Bergstraße zog.

Angeblich Entführung beobachtet

Drei Wochen vor der Tat habe er gesehen, wie ein Nachbar entführt worden sei. Aber er habe sich nicht getraut, zur Polizei zu gehen. Einige Tage später habe er ein Gespräch belauscht, bei dem es angeblich darum ging, dass er ebenfalls entführt werden solle. Seinen 57-jährigen Nachbarn hatte er im Verdacht, Teil dieser Gruppe zu sein.

Tatsächlich attackierte er den 57-Jährigen am 27. Mai vor dem Haus und stach unvermittelt zu, wie das Opfer vor Gericht schilderte. Anschließend habe ihn der 40-Jährige bis zur Tankstelle verfolgt, wo er zu Boden gegangen sei, weil er keine Kraft mehr hatte. An den Rest des Geschehens könne er sich nicht mehr erinnern. Seine Erinnerung setze erst wieder im Krankenhaus ein, aus dem er am 6. November entlassen werden konnte – mehr als fünf Monate nach der Tat. In der Klinik habe er auch noch einen Herzinfarkt erlitten. Bis heute müsse er zahlreiche Medikamente nehmen; die Narben am Bauch seien noch nicht vollständig verheilt. Seine rechte Hand sei kaum zu gebrauchen und solle daher in einem Jahr erneut operiert werden. Aber auch psychisch belaste ihn das Geschehen bis heute, schilderte das Opfer die Folgen der grausamen Tat. pro

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020