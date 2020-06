Eine Neuinfektion in Biblis

Natur

Gentest weist Wolf im Lautertal nach

Die drei Schafe, die am 20. Mai auf einer Weide in Lautern gerissen wurden, sind tatsächlich Opfer eines Wolfs geworden. Das bestätigte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden.