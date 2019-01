Eine Spende, die helfen wird, Leben zu retten

Bergstraße.. 1500 Euro hat die IG Steggemeinschaft Lampertheim e dem Kreis Bergstraße für seine Präventionsarbeit gespendet. Von dem Geld konnten vier Reanimationspuppen mit Rückmeldefunktion angeschafft werden. Die hochtechnischen Puppen nahmen die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz, die Präventionsbeauftragte des Kreises Bergstraße, Reinhild Zolg, sowie Manfred Scheuer, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, entgegen.

„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre großartige Spende, die helfen wird, Leben zu retten“, betonte Diana Stolz. „Die Menschen, die Wiederbelebungsmaßnahmen an einer solchen Puppe üben können, verlieren schon einmal erste Berührungsängste und können ihr Wissen im Ernstfall anwenden.“

Der Vorsitzende der IG Steggemeinschaft Lampertheim, Uwe Schmitt, hatte in der Zeitung über die Präventionsarbeit des Kreises Bergstraße gelesen und wollte diese mit seinem Verein unterstützen. Die Präventionsbeauftragten des Kreises, Reinhild Zolg, stellte Schmitt die verschiedenen Präventionsprojekte vor und unterbreitete ihm den Vorschlag, von der geplanten Spende Reanimationspuppen mit Rückmeldefunktion anzuschaffen.

Die Präventionsarbeit des Kreises hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Bestand diese früher mehr aus Themenausstellungen im Gesundheitsamt, versucht die Kreisverwaltung heute, die Thematik ganz bewusst zu den Menschen zu bringen – sei es in Schulen oder in Kaufhäuser. Bei solchen Aktionen vermittelt Manfred Scheuer die Grundlagen der Reanimation. Dafür musste er sich bisher immer Puppen beim Deutschen Roten Kreuz ausleihen. Dies ist nun nicht mehr nötig. Die neuen Puppen sollen an Schulen im Rahmen der YOLO-Days, aber auch bei anderen öffentlichen Aktionen eingesetzt werden.

Scheuer sieht die Reanimation als wichtigen Teil der Präventionsarbeit an: „Reanimation rettet Leben. Das Einzige, was dafür geschehen muss, ist, dass die Menschen einfach mit den Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen.“ Bei der Reanimation muss vor allem das Gehirn weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden. Dafür müssen die Wiederbelebungsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden. „Es ist wichtig, sich beim Reanimieren Hilfe zu holen“, erklärt Scheuer. „Eine erwachsene Person schafft es maximal drei Minuten, zu reanimieren – bereits nach zwei Minuten lassen der Rhythmus und die Tiefe der Druckstöße nach. Ein Rettungswagen braucht im Schnitt allerdings zehn Minuten bis zum Einsatzort.“

Bei der Spendenübergabe erklärte Scheuer den Mitgliedern der IG Steggemeinschaft nicht nur die Funktionsweise der Puppen, sondern ließ sie auch gleich reanimieren. Dadurch konnte er den Anwesenden die verschiedenen Vorzüge der Rückmeldefunktion vorführen: „Sie erhalten nicht nur ein Feedback dazu, ob Sie den Rhythmus gehalten haben, sondern auch, ob die Stöße die richtige Intensität hatten.“ Darüber hinaus führte der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes auch die Möglichkeit vor, in einer Art „Wettkampf“ gegeneinander im Reanimieren anzutreten.

Neben den klassischen Wiederbelebungsmaßnahmen gibt es auch noch Defibrillatoren, die in vielen öffentlichen Gebäuden zur Verfügung stehen und Menschenleben retten können. „Diese Geräte sind kleine technische Wunder“, erklärte Diana Stolz. „Sie sind speziell für Menschen ohne Vorwissen geeignet. Alles, was man tun muss, ist, das Gerät in die Hand zu nehmen und es anzuschalten. Bei allem anderen leitet das Gerät einen Schritt für Schritt an und macht den Rest von allein.“ zg

