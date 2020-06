Einen Umzug und einen Schulerhalt beschlossen

Bergstraße.Auf dem Weg zur jüngsten Sitzung des Bergsträßer Kreistags mussten die Abgeordneten erst einmal an einem Spalier vorbei: Vor dem Eingang zur Weststadthalle in Bensheim hatten sich etwa 40 Eltern, Lehrer und Schüler postiert, um mit Transparenten und Sprechchören den Erhalt der Sprachheilabteilung an der Bürstädter Schillerschule zu fordern.

Auf das Wahlverhalten der Kommunalpolitiker

...