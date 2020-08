Einer, der nicht nur redet

Bergstraße/Bensheim.„Geschwätzt wird viel, aber in der Realität werden viel zu wenig Förderprogramme für junge Menschen entwickelt“, sagt Reginald Schulze. Und der langjährige Vorsitzende des Kraftsportclubs Bensheim, erfolgreiche Boxtrainer, „Ersatz-Papa und Putzfrau“ weiß, wovon er spricht. Er schwätzt nicht, er handelt, entwickelt neue Konzepte und Projekte und kümmert sich vor allem um jene Kinder und Jugendliche, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen.

Eines von mehreren Beispielen ist das von ihm entwickelte Trainingsprogramm „Therapeutisches Boxen“ für Kinder mit ADHS. In Kleingruppen mit maximal sechs Teilnehmern können sich die Kinder auspowern, Bewegungsabläufe und Konzentrationsfähigkeit üben und ihre Grenzen austesten. „Wir haben genau fixierte Leitplanken, wollen Spaß vermitteln, geben aber ebenso klare Ansagen. Wer auf den Boxsack einschlägt, darf auch laut schreien, um Aggressionen abzubauen und ins Gleichgewicht zu kommen“, erklärt der Trainer.

Wertschätzung für „Störenfriede“

Die Devise lautet: hart aber fair, viel Lob, viel Empathie. Sogenannte „Störenfriede“ erleben Wertschätzung und Erfolgserlebnisse: „Ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt.“ Die Kurse, die einen gewaltigen personellen Aufwand und viel Verantwortung verlangen, sind immer ausgebucht. Auch Kinder mit dem Aspergersyndrom machen mit.

Ganz nebenbei möbelt Schulze das zweifelhafte Image, das dem Boxsport lange Zeit anhaftete, mächtig auf: „Wir sind ein Breitensportclub. Wir stellen uns unserer sozialen Verantwortung und gehen mit der Zeit.“ Dem früheren aktiven Karate-, Judo- und Kickboxer geht es dabei um Wertevermittlung. Toleranz, Fairness und „ein kleines Stück mehr Lebensqualität“. Ein kleines, aber starkes Team unterstützt ihn dabei.

Der gebürtige Oberhesse, der sich dem Kampfsport seit seiner Jugend eng verbunden fühlt, ist alles andere als ein „normaler“ Funktionär. Sein Anspruch ist es, Menschen in einer geschützten, „absolut sicheren“ Umgebung zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, motorische Fähigkeiten zu stärken und Spaß am Sport zu vermitteln. Und genau das hat Schulze insbesondere durch eine zielgerichtete, solide Jugendarbeit mit Mut, Empathie und vielen zukunftsweisenden Ideen geschafft.

„Das Virus hat viel kaputtgemacht“

Für sein Lebenswerk wurde der Motivator und Mutmacher vom Bergsträßer Anzeiger und der Sparkasse Bensheim im vergangenen Jahr mit dem Bergsträßer Bürgerpreis ausgezeichnet. „Das Preisgeld ist in die Vereinskasse geflossen. Wir brauchen es dringend. Das Coronavirus hat viel kaputtgemacht und die Mietkosten für unsere Halle laufen uns davon“, sagt Schulze. Außerdem steckt der Club regelmäßig eine Menge Geld in die gezielte Fortbildung seiner Trainer.

Aber nicht nur auf lokaler Ebene hat das gesellschaftliche Engagement des Vorsitzenden und Trainers für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch landes- und bundesweit haben Reginald Schulze und sein KSC positive Schlagzeilen gemacht, etwa beim Wettbewerb „Sterne des Sports“, dem „Oscar des Breitensports“, der Anfang des Jahres in Berlin verliehen wurde. Die beiden fünf und sieben Jahre alte Nachwuchsboxer Julian und Milot überreichten dabei ein Vereinstrikot an Angela Merkel. Bundesweit wurde damals von dem ganzheitlichen Kinder- und Jugendprogramm des Bensheimer Vereins berichtet.

Viel wichtiger für den Verein als das große Medieninteresse aber war die Anerkennung seiner Arbeit mit dem Gewinn des vierten Platzes beim Bundesfinale. Veranstalter des wichtigsten deutschen Breitensportwettbewerbs sind der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken. Ausgezeichnet wurde der KSC für sein außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement.

Zum ersten Mal überhaupt hatte es damit ein Boxclub bis in die Riege der Besten geschafft. Die Bundeskanzlerin persönlich überreichte einen der goldenen Sterne an das Trainerduo Reginald Schulze und Lina Jost. Auf Landesebene sicherte sich der KSC den „Großen Stern“ in Silber und beim Publikumsvotum schaffte es der Bensheimer Verein mit dem Silberplatz gar auf das Podest.

Ein Stier, der sich durchsetzt

Reginald Schulze ist im Sternzeichen Stier geboren – deshalb, so behauptet er zumindest mit einem breiten Lächeln, „setze ich mich fast immer durch, wenn ich von etwas überzeugt bin“. Wie beispielsweise vom Frauenboxen, das der KSC 2014 mit großem Erfolg eingeführt und damit Hemmschwellen überwunden hat, und der Bambinigruppe für Kinder ab fünf Jahren.

Als sein „ganz persönliches Anliegen“ bezeichnet Schulze die sportartübergreifenden Sportfördergruppen, die erstmals 2018 in der Hemsberg-, Kirchberg- und Schillerschule angeboten wurden, von ausgebildeten Übungsleitern betreut werden und dem allgemeinen Bewegungsmangel entgegenwirken sollen. „Viele Kinder können heute weder einen Purzelbaum schlagen noch auf einem Bein stehen oder rückwärtslaufen“, bedauert Schulze. Die Schlossschule hat ebenfalls Interesse an den AGs signalisiert.

Mit dem Therapeutischen Boxen für Erwachsene mit Burnout, Depressionen oder anderweitigen psychischen Problemen haben Reginald Schulze und Physiotherapeutin Nicole Meurer vor sechs Jahren einen weiteren Meilenstein in der KSC-Geschichte gesetzt. Das neuste Projekt nennt sich „Mit Kindern Werte entdecken“ und richtet sich an Kinder im letzten Kindergartenjahr und der Grundschule. Kommunikator und Werte-Botschafter ist Reggie: Hinter dem Maskottchen steckt Pascal Keinz, der im Tigerkostüm ernste Themen wie Respekt, Höflichkeit, Disziplin und Pünktlichkeit spaßig und anschaulich in Klassensälen und Kitas vermittelt.

Ohne viel Aufhebens und in Abstimmung mit dem Vorstand hat der Bürgerpreis-Gewinner vor zwei Jahren eine weitere Erfolgsgeschichte angestoßen: Auf seine Anregung hin kaufte der Club mit eigenen Mitteln und dank finanzieller Unterstützung durch den Bürgermeister einen Wohnwagen, in dem seitdem ein bis dahin obdachloser Mann auf dem KSC-Gelände wohnt.

Ein Stück Lebensqualität

Dieser konnte so ein großes Stück Lebensqualität mit WC, fließendem Wasser und Zugang zu den sanitären Anlagen des Clubs zurückgewinnen. „Dafür muss er etwas für die Allgemeinheit leisten, zehn Stunden Hausarbeitertätigkeiten im Monat übernehmen und sich an bestimmte Regeln halten“, erklärt Reginald Schulze das Konzept.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.08.2020