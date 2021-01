Eingeschneiter Schneemann

Bergstraße.Anhaltende Schneefälle sorgten im Odenwald für eine dichte weiße Decke, während sich die Flocken in den tieferen Lagen an der Bergstraße nicht lange halten konnten. Der Winterkäster Schneemann dagegen war schnell von einer weiteren Schicht Neuschnee bestäubt. Leser, die Fotos vom Winterland Bergstraße gemacht haben, sind eingeladen, Ihre Schnappschüsse mit einem kurzen erläuternden Text an die Redaktion (E-Mail: ba-region@bergstraesser-anzeiger.de) zu senden. red/BILD: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.01.2021