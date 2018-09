Einsatz an der Erlache

Bensheim.Über mehrere Stunden hinweg waren gestern fast 60 Einsatzkräfte an einer Suchaktion an der Erlache beteiligt. Ein Zeuge hatte eine Person in Not im See beobachtet. Am Nachmittag mussten die umfangreichen Suchmaßnahmen jedoch ergebnislos abgebrochen werden.

Der Zeuge hatte gegen 11 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen, nachdem er in dem See südlich von Bensheim eine Person im Wasser gesehen hatte. Laut seiner Wahrnehmung drohte sie zu ertrinken, weshalb er umgehend den Notruf wählte und abseits des Sees auf das Eintreffen der Rettungskräfte wartete.

Durch die Polizei in Bensheim, die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die DLRG wurde daraufhin eine intensive Suche eingeleitet. Neben einem Rettungshubschrauber sowie einer Drohne haben auch ein Sonarboot, Taucher, Rettungshunde sowie ein Tauchroboter nach der Person im Wasser gesucht. Alle Maßnahmen sowie die Ermittlungen der Beamten verliefen aber ohne Erfolg, weshalb die Suche gegen 15.20 Uhr eingestellt wurde.

Die Erlache ist durch Kiesabbau entstanden. Baden am See ist gefährlich und verboten, da jederzeit Teile des Ufers abbrechen können. cim/pol

