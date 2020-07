Bergstraße.Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße (KHB) bietet auch in diesem Jahr einen Einstiegskurs in die Buchführung an. Der Kurs stellt für angehende Meisterkandidaten und Interessierte eine sehr gute Vorbereitung zur Meisterprüfung dar. In 40 Unterrichtsstunden werden die Grundkenntnisse der Buchführung zu den Themen Inventar und Inventur, Buchungssätze, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Bilanz sowie Gehalts- und Lohnbuchungen vermittelt. Der Unterricht findet ab dem 2. November montags und mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020