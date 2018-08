Anzeige

Die Bescheide seien so etwas wie die „Eintrittskarte in die Hessenkasse“ und legen für jede am Entschuldungsprogramm teilnehmende Kommune fest, wie hoch der Ablösungsbetrag ist, wie viel Euro der Kassenkredite die Hessenkasse also übernimmt. Er regelt auch den von der Kommune zu leistenden Eigenbetrag in Höhe von 25 Euro je Einwohner und Jahr sowie die Dauer der Beitragszahlung. „Die Hessenkasse ermöglicht alleine den heute in Darmstadt versammelten Kommunen, Kassenkredite in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro abzubauen “, erklärte Peter Beuth.

Die Bescheidübergaben in Darmstadt bilden den Abschluss der landesweit erfolgten Übergaben an die Hessenkasse-Kommunen. Die Hessenkasse beseitigt nach Angaben des Landes die aus den Kassenkrediten, dem Überziehungskredit der Kommunen, entstandenen Schulden an zwei Stichtagen Mitte September und Mitte Dezember aus den kommunalen Haushalten. Sie werden dann von der Hessenkasse abbezahlt und belasten die kommunalen Haushalte, abgesehen von den Eigenbeiträgen, nicht mehr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.08.2018