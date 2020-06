Eisenbahnmuseum nicht mehr gesperrt

Darmstadt.Nach einer rund drei Monate währenden Sperre hat das Eisenbahnmuseum in Darmstadt-Kranichstein jetzt wieder an Sonn- und Feiertagen jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr seine Tore für die Besucher geöffnet.

Nur nach Voranmeldung

Zu beachten ist allerdings, dass dies in Übereinstimmung mit den aktuell geltenden Regeln geschieht: nur nach Voranmeldung und nur für kleine Gruppen und Einzelpersonen. Informationen hierzu findet man auch auf der Internetseite des Museums.

Alle anderen Punkte des ursprünglichen Jahresprogramms müssen allerdings bis auf weiteres ausgesetzt bleiben. Die Museumsbahner freuen sich aber wieder auf die Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.06.2020