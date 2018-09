Eiszeitfest mit Fundstücken aus der Region

Bergstraße.Eiszeit im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB). Keine schlechte Idee im Supersommer 2018, der auch Mitte September nur gemächlich an Fahrt verliert – so mag die Mehrzahl der Leser vermuten und dabei an köstliche Erfrischungen in der Waffel oder am Stil denken. Aber wer die Einrichtung an der Erlache kennt, der weiß, dass hinter dem ersten Eiszeitfest am Sonntag (16.) viel mehr steckt und neben

...