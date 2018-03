Elektronische Bürgersteige und intelligente Rasensprenger

Anzeige

Bergstraße.Wie viel Sonnenöl verträgt ein Badesee? Wie brandsicher sind Dämmstoffe? Und unter welchem Licht fühlen sich Tiere und Pflanzen eigentlich am wohlsten? Fragen, die beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Lampertheim genau beantwortet wurden. Bei der BASF trafen sich am Samstag 43 Jungforscher mit ihren 20 spannenden Projekten – darunter viele Geistesblitze mit alltagspraktischem Potenzial.

Die öffentliche Präsentation der Wettbewerbsarbeiten war hervorragend besucht. Alle Teams hatten ihre Experimente aufgebaut und erläuterten Gästen wie Juroren die Details ihrer Projekte. Und das so eloquent und fachpräzise, dass selbst große Wissenschaftler Augen und Ohren machten. Zum Beispiel am Demo-Rasen von Thanos Drossos. Der Tüftler besucht das Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim und hatte bereits im vergangenen Jahr mit einem dualen Steckdosensystem die Jury überzeugt. Diesmal präsentierte der Technik-Freak einen intelligenten Rasensprenger, der Wasser spart und sogar vom Smartphone aus steuerbar ist.

Die Sieger des Regionalentscheids „Jugend forscht“ Zehn Teilnehmer des Regionalwettbewerbs haben sich für den Landeswettbewerb Hessen qualifiziert, der am 9. und 10. April bei Merck in Darmstadt stattfindet. Dort können sich die Jungforscher für das Bundesfinale qualifizieren, das im Mai ebenfalls in Darmstadt ausgetragen wird. Die Erstplatzierten des Regionalwettbewerbs sind: Arbeitswelt: „Animaro – Schlaues Spiel nach Schnauze“. Niklas Dietzel, Caroline Schmidt und Sophie Zercher vom Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim. Chemie: „Solvent Extraction aus Handyschrott-Lösungen“. Anton Schwarz, Schuldorf Bergstraße, und Fritz Tiemann, Goethe-Gymnasium Bensheim. Mathematik/Informatik: „Entwicklung eines hochparallelen BEM-Solvers“. Robin Christ, Lessing-Gymnasium, Lampertheim. Im Fachgebiet Technik schafften es zwei Projekte auf den ersten Platz: „Punktgenaue Bewässerung“ von Thanos Drossos vom Schuldorf Bergstraße und „AutoRain – Das autonome Bewässerungssystem für die Landwirtschaft“ mit Tom Götz, Moritz Neumann und Nikita Tatsch vom Lessing-Gymnasium Lampertheim. tr

Viele Schüler kommen mehrfach

Ein Ultraschallsensor misst zunächst die Fläche aus, nach der Berechnung in einem Mikrocontroller werden die Daten an einen flexiblen Sprinkler geschickt, der das Nass präzise und gleichmäßig dorthin bringt, wo es landen soll. Laut Thanos (16) mit einer Effizienz von über 90 Prozent. „Konventionelle Systeme schaffen 60 bis 70 Prozent“, so der Tüftler.