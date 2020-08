Elf neue Corona-Fälle - Zahlen vom Samstag korrigiert

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute elf neue Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 503 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Gorxheimertal, Lampertheim (3), Viernheim und Wald-Michelbach (6).

Von den 17 gestern gemeldeten Neuinfektionen sind zwei bei Patienten aufgetreten, die nicht i Kreis Bergstraße wohnen. Das Landratsamt hat diese Fälle daher aus der Statistik gestrichen.

In den Krankenhäusern werden drei Patienten mit einer Infektion beziehungsweise einem Verdacht darauf behandelt. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben. Wegen der Infektionsfälle in Viernheim fällt morgen an der Albertus-Magnus-Schule der Unterricht für die Jahrgangsstufen 10 und 11 aus.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter hieß, gab es 48 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 17,8 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

In Hessen stieg die Zahl der Infektionen heute um 178 Fälle, wie das Sozialministerium mitteilte (Stand 14 Uhr). Insgesamt sind 14.587 Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung stehen, blieb unverändert bei 528. dpa/tm