Elf neue Infektionen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden gestern elf neue Infektionsfälle bekannt: sechs in Lampertheim, zwei in Lorsch und je einer in Rimbach, Viernheim und Zwingenberg. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Damit sind 84 Fälle bekannt.

Bei Fragen zum Coronavirus werde immer wieder die Notrufnummer 112 angerufen. Fragen sollten stattdessen über die Hotline des Landes Hessen (Tel.: 0800 / 5554666 täglich von 8 bis 20 Uhr) geklärt werden.

Landrat Christian Engelhardt und die Bürgermeister im Kreis riefen die Vermieter gewerblicher Immobilien dazu auf, ihren Mietern durch kulante Regelungen entgegenzukommen. Viele Gewerbetreibende hätten wegen der Zwangs-Schließungen Angst um ihre Existenz. red

