Elf neue Infektionsfälle

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gab am Samstag acht neue Corona-Infektionsfälle, am Sonntag kamen drei weitere hinzu. Sieben dieser Covid-19-Infektionen stehen in Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Bensheim. Die Betroffenen befanden sich bereits in Quarantäne.

Insgesamt sind damit 666 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Derzeit befinden sich drei Patienten mit einer bestätigten Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, zudem werden aktuell 14 Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation dort klinisch behandelt.

Inzidenzwert beträgt 11,46

Im Kreis Bergstraße gab es 31 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Damit ergibt sich eine Inzidenz von 11,46 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. zg

