Elf neue Infektionsfälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es elf neue Infektionsfälle. Insgesamt seien damit 252 Fälle bekannt, schreibt die Kreisverwaltung. Neue Fälle wurden unter anderem aus Bensheim, Heppenheim und Bürstadt gemeldet. Elf Patienten lägen im Krankenhaus. 96 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, seien mittlerweile genesen.

In Hessen haben sich inzwischen 5114 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Das sind 269 mehr als am Vortag (Stand: 14 Uhr). Die Zahl der mit dem Coronavirus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 13 auf 92. In ganz Deutschland sind bis Mittwochnachmittag mindestens 2007 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben (Vortag, 16.15 Uhr: 1747). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Zudem gab es bundesweit mindestens 107.700 Infektionen (Vortag: 101.700).

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland inzwischen rund 33.300 Menschen die Infektion überstanden. Die Bundesregierung geht sogar von 46.000 Genesenen aus. Das habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch gesagt, hieß es von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) auf Facebook. dpa/tm