Eltern vor Gericht

Bergstraße.Der Tod der beiden Kinder in Mörlenbach-Bettenbach erschütterte die Menschen in der Region zutiefst. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen die Eltern des zehnjährigen Mädchens und ihres 13 Jahre alten Bruders Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes und schwerer Brandstiftung erhoben. Der Prozess vor der Schwurgerichtskammer am Darmstädter Landgericht soll zeitnah beginnen, genaue Termine stehen allerdings noch nicht fest.

Die Ermittlungsbehörden werfen dem 59-jährigen Zahnarzt und seiner Frau vor, die Kinder umgebracht und im Haus Feuer gelegt zu haben. Danach soll das Ehepaar versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Beide wurden allerdings von Feuerwehrleuten gerettet, die zum Löschen des Brandes angerückt waren. red

