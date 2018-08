Anzeige

Wiesbaden/Bergstraße.Das Hessische Kultusministerium bietet auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den 15 Staatlichen Schulämtern zum Start des neuen Schuljahres ein „Elterntelefon“ an.

„Zum Schulstart stellen sich Eltern nach unserer Erfahrung zahlreiche Fragen zum Thema Schule“, erläuterte Kultusminister Alexander Lorz in Wiesbaden. „Zur Unterstützung hat sich unsere Telefonaktion seit Jahren bewährt. Schließlich bietet sie Eltern nicht nur die Möglichkeit, Fragen zum Schuljahresbeginn zu stellen und schnell eine Antwort zu bekommen, sondern sorgt darüber hinaus für einen reibungslosen Übergang von einem Schuljahr ins nächste.“

Zunächst sollten schulische Angelegenheiten dabei mit den dafür verantwortlichen Personen an den Schulen besprochen und geklärt werden. „Dennoch ist es uns ein Anliegen, Eltern und Erziehungsberechtigten zum Schuljahresbeginn kompetente Ansprechpartner in den Staatlichen Schulämtern und im Kultusministerium an die Seite zu stellen, die all jene Fragen klären können, für die es vor Ort zunächst keine unmittelbare Lösung zu geben scheint“, so Kultusminister Lorz weiter.