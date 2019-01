Empfang der Liberalen zum neuen Jahr

Bergstraße.Die Freien Demokraten im Kreis Bergstraße werden morgen (Donnerstag) bei einem Empfang das neue Jahr begrüßen. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann für den Kreisverband der FDP und für die FDP-Fraktion im Bergsträßer Kreistag deren Fraktionsvorsitzender Christopher Hörst laden alle interessierten Bürger und die FDP-Mitglieder in der Region in das Restaurant Gossini in Heppenheim ein.

Ab 18.30 Uhr werden die Gäste auf ein spannendes Jahr eingestimmt. Die offenen Fragen der Flüchtlingsproblematik, der derzeit diskutierte Brexit – also der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union –, aber auch die Europawahl am 26. Mai werden die kommenden Jahre nicht nur politisch, sondern auch für die Menschen im Kreis Bergstraße und darüber hinaus bestimmend sein.

Zukunftshoffnung der Liberalen

Wie es in einer Pressemitteilung der FDP heißt, wird in diesem Jahr neben dem ersten Bundestagsabgeordneten der FDP aus dem Wahlkreis Bergstraße, dem Heppenheimer Till Mansmann, auch eine Zukunftshoffnung der bundesdeutschen Freidemokraten zu Wort kommen. Till Mansmann konnte die derzeit besonders beim Thema Flüchtlinge im Fokus stehende migrationspolitische Sprecherin der FDP Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg, für den Empfang in Heppenheim gewinnen. Mit dem als gesichert geltenden Einzug der derzeitigen Generalsekretärin Nicola Beer ins Europaparlament könnte Teuteberg in diesem Jahr in den engeren Kreis der Kandidatinnen für die nach der des Bundesvorsitzenden Christian Lindner wichtigste öffentliche Funktion der FDP gehören. red

