Empfang für neue SPD-Mitglieder

Bergstraße.Es gehört bei den Bergsträßer Sozialdemokraten zur guten Tradition, dass neue Mitglieder in der Partei bei einem Empfang willkommen geheißen werden. In diesem Jahr werden Unterbezirksvorstandsvorsitzender Marius Schmidt und Juso-Vorsitzender Philipp Ofenloch dabei prominent unterstützt. Der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel (TSG) wird zum Neumitgliederempfang am Freitag, 10. Mai, 17.30 Uhr, nach Zwingenberg in den „Bunten Löwen“ kommen.

Workshops auf dem Programm

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nach einer Ansprache von Schäfer-Gümbel der Austausch der Parteimitglieder untereinander. In kleinen Workshops stehen inhaltliche Diskussionen zu den Themen Verteilungsgerechtigkeit, Bürgerversicherung und Energie- sowie Verkehrswende auf dem abendlichen Programm.

„Wir freuen uns darauf, mit den neuen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen“, so Schmidt. Der Empfang sei eine wichtige und gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und Fragen rund um die Parteiorganisation und politisches Geschehen zu beantworten. „Uns ist die Einbindung der Mitglieder, besonders der neuen, sehr wichtig“, erklärt Ofenloch, der gleichsam Neumitgliederbeauftragter ist. „Mit ihrem Parteieintritt haben die Mitglieder einen Entschluss gefasst. Diesen wollen wir jederzeit unterstützen und ihnen daher die Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich aktiv einbringen und etwas bewegen kann.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019