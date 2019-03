„Endlich Zeit für leckeres Eis“

10 Fotos ansehen Tanja und Lea Hassenzahl, Familie Buschmann, Dorit und Rixa Bohrhardt sowie Simone und Michael Richert (v.l.). © Scheerer

Bergstraße.Frühlingshafte Temperaturen, Sonnenschein und wärmende Strahlen – an der Bergstraße herrscht kurzum Gute-Laune-Wetter. Der Bergsträßer Anzeiger hat sich in der Bensheimer Fußgängerzone umgehört: Was sind Ihre Pläne für das Wochenende?

Monika Woytek (76) aus Lorsch: „Ich nutze das schöne Wetter immer gern zum Fahrradfahren. An diesem Wochenende geht es aber zum Wandern in den Odenwald. Dabei laufe ich von Fürth nach Affolterbach.“

Tanja (45) und Lea (16) Hassenzahl aus Bensheim: „Egal bei welchem Wetter, am Wochenende sind wir meist auf der Kegelbahn anzutreffen. Wir sind für die SG Lorsch-Bensheim aktiv. Bei den Bezirks- und Hessenmeisterschaften an diesem Wochenende wollen wir erfolgreich abschneiden.“

Familie Buschmann (beide 43) aus Auerbach: „Wir genießen die gemeinsame Zeit als frischgebackene Eltern und gehen mit unserem Neugeborenen gerne spazieren. Ein Kaffee in der Sonne darf auch nicht fehlen.“

Jochen Keth (52) aus Auerbach: „Jetzt ist endlich wieder Zeit für ein leckeres Eis, darauf freue ich mich immer besonders. Außerdem kann man nun wieder entspannt im Freien ein Buch lesen.“

Christine Thebus (71) aus Bensheim: „Mein Mann und ich sind am Wochenende bei den Bensheimer Kleingärtnern. Dorthin kommt auch Bauer Klaus Schwinn aus Zell, bekannt als Eierklaus. Seine Hühner, die das ganze Jahr über draußen sind, ziehen an diesem Wochenende um und befinden sich dann hinter der Kleingartenanlage.“

Bruno Bischler (60) aus Heppenheim: „Ich fahre am Wochenende in die Rhön und freue mich auf diesen Kurzurlaub. Bei schlechtem Wetter gehe ich in die Therme, viel schöner lässt sich die Zeit aber bei sonnigem Wetter verbringen. Dann werde ich bummeln und vor allem wandern.“

Dorit (81) und Rixa (54) Bohrhardt aus Lautertal: „Wir sind zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Bei einem so freudigen Anlass wünscht man sich zur Krönung des Tages natürlich schönes Wetter.“

Michael (43) und Simone Richert (45) aus Bensheim: „Wir arbeiten in der Gastronomie und haben so am Wochenende leider keine freie Zeit. Aber bei schönem Wetter ist wenigstens richtig was los und das Geschäft brummt.“

Ursula Schultze (73) aus Bensheim: „Ich freue mich auf den Besuch bei meiner 99-jährigen Mutter am Sonntag in Aschaffenburg. Sie feiert in diesem Jahr noch ihren hundertsten Geburtstag.“

Gisela Michalsky (53) aus Bensheim: „Ich versuche, das gute Wetter immer zu nutzen, um mit meiner dreijährigen Nichte Selina an die frische Luft zu gehen. Doch wenn man Kinder hat, hilft großes Planen oft nicht weiter, man muss spontan bleiben.“

