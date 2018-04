Anzeige

Bergstraße.Die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) hat die hessische Landes-Energie-Agentur (LEA) als neuen Kooperationspartner. Die LEA wurde im vergangenen Sommer unter der Leitung von Dr. Karsten McGovern als Fachbereich der Hessen Agentur in Wiesbaden gegründet. Sie übernimmt im Auftrag der hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes in Hessen. Bei einem Strategiegespräch, das kürzlich in Wiesbaden stattfand, tauschten sich die Kooperationspartner über die jeweiligen Aufgaben und Ziele beider Institutionen aus und stimmten sich über die Gestaltung der künftigen Zusammenarbeit ab.

Ein Gewinn für beide Seiten

„Die Kooperation ist eine Win-win-Situation für beide Institutionen, denn die jeweiligen Angebote sind eine sehr gute Ergänzung der gegenseitigen Arbeit“, kommentiert Dr. McGovern. Die LEA profitiert einerseits von den Beratungsleistungen und den bisherigen Erfahrungen der Energieagentur Bergstraße vor Ort, im Gegenzug erhält diese durch die neue Landesinitiative aktuellen Input, um den Akteuren im Kreis Bergstraße eine breite Unterstützung bieten zu können. Zudem kann sie auf die LEA als zentrale Ansprechpartnerin für verschiedene Fachthemen zurückgreifen sowie bei detaillierten Fördermittelfragen seitens Kommunen einen direkten Kontakt zu den passenden Ansprechpartnern der LEA herstellen.

Interessante Angebote

Zudem nutzt die Energieagentur Bergstraße Informationsmaterialien des Landes Hessen in ihren Beratungen und weist auf Aktionen hin. „Ein hilfreiches und interessantes Angebot der LEA bietet beispielsweise das Solarkataster Hessen. Mit Hilfe dieser kostenfreien Webanwendung kann sich jedermann schnell und einfach einen Überblick über Potenziale für Solaranlagen – zum Beispiel auf dem eigenen Hausdach und auf kommunalen Liegenschaften – verschaffen“, erklärt Meister.