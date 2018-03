Anzeige

Zum aktuellen Portfolio der Starkenburger gehören neben 15 Bürgersolaranlagen eine Biogasanlage, drei Bürgerwindräder und drei Windparkbeteiligungen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im Kreis Bergstraße, wo 17 Projekte umgesetzt wurden, davon allein drei in der Kreisstadt Heppenheim. Die meisten Energieprojekte sind zu 100 Prozent mit Bürgergeld finanziert.

Ein neues Geschäftsfeld hat Vorstandsmitglied Georg Schumacher mit dem Bau einer großen Pelletheizung (100 Kilowatt Anschlussleistung) im Rathaus von Wald-Michelbach erschlossen. „Dort sind wir nun auch als Energiedienstleister aktiv“, so Schumacher, der als Umwelttechnikingenieur in dieser Materie zuhause ist. Die Kommune spart dabei die Investition in moderne Heiztechnik, Wartung und Brennstoffeinkauf. Nur die verbrauchte Wärme wird abgerechnet. „Wir haben mit diesem Modell gute Erfahrungen gemacht und bietet dies auch anderen Kommunen an“, erläutert Schumacher.

Interessenten auf der Warteliste

Getragen wird die Genossenschaft von derzeit 840 Mitgliedern, die seit Gründung im Jahr 2010 mehr als 18 Millionen Euro in den regionalen Ausbau von Erneuerbaren Energien gesteckt haben. „Es gibt immer noch eine Warteliste, denn nur mit neuen Projekten können wir auch weitere Interessenten aufnehmen“, sagt Vorstandsmitglied Jost. Dabei legen die Genossen großen Wert darauf, dass bei einer finanziellen Beteiligung zunächst immer die Bürger am Projektort zum Zug kommen.

Auch für das laufende Jahr planen die Starkenburger einen weiteren Anlagezuwachs. „Wir bleiben in Sache Energiewende weiter am Ball. Es liegen bereits zwei neue PV-Projekte auf dem Schreibtisch“, beschreibt Vorstandsmitglied Jost den weiteren Wachstumskurs der Bürgerenergiegenossenschaft. In diesem Jahr soll die Marke von 20 Millionen Kilowattstunden Ökostrom deutlich übertroffen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018