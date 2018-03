Anzeige

Startschuss im Darmstadtium

Der Wettbewerb startet am 21. und 22. April im Rahmen der „Entrepreneur University“ im Darmstadtium. Die GGEW wird dort ihren Innovationswettbewerb präsentieren. Damit beginnt auch die Bewerbungsphase. Die Veranstaltung in Darmstadt ist „eines der größten und innovativsten Events im Themenbereich Unternehmertum, Start-ups und Persönlichkeitsentwicklung europaweit und ein Highlight in der Start-up-Szene in diesem Jahr“, betont der Veranstalter Robin Söder. Auf die Besucher warten zahlreiche „Speaker“, darunter Boxlegende Mike Tyson, Gründer und Milliardär Saygin Yalcin, Lencke Steiner von „Die Höhle der Löwen“ und Hubertus Bessau, Gründer von Mymuesli.

Neben dem Vortragsprogramm bietet die Veranstaltung Workshops und eine große Ausstellungsfläche. Insgesamt werden über das gesamte Wochenende verteilt knapp 4000 Besucher erwartet. Außerdem gibt es einen „Pitch Club“ – hier haben ausgewählte Start-ups die Chance, sich vor einer hochprominenten Jury zu präsentieren. „Diese Veranstaltung ist die perfekte Plattform für uns – mit vielen potenziellen Kandidaten für unseren Wettbewerb“, so Schäfer.

Der Innovationswettbewerb der GGEW richtet sich an Start-ups, Studierende, Universitäten beziehungsweise Forschungseinrichtungen und andere kluge Köpfe aus dem deutschsprachigen Raum in Europa. Die Gewinner würden, so der Energiedienstleister, von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Die GGEW biete den Siegern „eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe, Know-how in der Energiewirtschaft, finanzielle Leistungen und mehr“.

Susanne Schäfer hat große Erwartungen: „Wir alle wünschen uns, dass wir mit dem geplanten Innovationswettbewerb erfolgreich sind. Wir möchten mit unserer Jury tolle Menschen finden und fördern. Und für unsere Kunden viele Ideen und Anregungen für zukünftige Produkte bekommen. Darüber hinaus ist es auch eine Kommunikationschance.“

Die GGEW wird bei dem Innovationswettbewerb vom AZO Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen unterstützt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018