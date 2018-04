Engagement für den Klimaschutz

2500 Euro Preisgeld winken Schulen im Energiesparmeister-Wettbewerb

Schulen können sich im Klimaschutz engagieren und damit am Energiesparmeister-Wettbewerb teilnehmen. Der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister ruft die Bildungseinrichtungen im Kreis dazu auf, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der Wettbewerb wird unter der Kampagne „Mein Klimaschutz“ vom Bundesumweltministerium in Berlin unterstützt.