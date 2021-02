Englisch-Beratung am Telefon

Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) bietet ihren Kunden eine erste Sprachberatung – für Englisch – am Telefon an: heute (Samstag) zwischen 9 und 13 Uhr unter der Mobilnummer 0173 / 7068562.

Wer bei der Wahl eines Englischkurses unentschlossen ist, bekommt von der Fachbereichsleiterin Iris Hoch Informationen über Inhalt und Anforderungen der im Programm ausgeschriebenen Kurse.

Einen weiteren telefonischen Beratungstermin – unter der Telefonnummer der Geschäftsstelle 06251 / 172960 – können Interessenten am Mittwoch, 3. März, zwischen 18.30 und 21 Uhr in Anspruch nehmen. Anwesend und telefonisch erreichbar sind an diesem Abend Kursleiterinnen der Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.02.2021