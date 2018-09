Englisch im Herbst

Bergstraße.Bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) beginnen im September drei neue Englischkurse.

Auf die Bürosprache Englisch trimmt der Einsteigerkurs Business Basics, er läuft in Heppenheim im Starkenburg-Gymnasium immer montags von 19.30 bis 21 Uhr und beginnt am 17. September.

Die Allgemeinsprache Englisch – so wie sie im ganz normalen Leben gesprochen wird – vermittelt der Kurs „Ein neuer Start“. Er richtet sich an Kunden mit nicht mehr aktivierbaren Vorkenntnissen aus der Schule, geht zügig voran und findet in Bensheim im Goethe-Gymnasium statt; und zwar ab dem 24. September montags von 19.30 bis 21 Uhr.

Dort beginnt am selben Tag auch ein Anfängerkurs in Englisch, der keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt und einsprachig – auf Englisch – unterrichtet wird: „Learning English in English“ läuft montags von 18 bis 19.30 Uhr. red

