Englisch mit und ohne Vorwissen

Bergstraße.Nach den Herbstferien gehen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) weitere Englischkurse an den Start.

Wer noch nie Englischunterricht hatte, ist in „Englisch von Anfang an“ richtig – ab dem 22. Oktober donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Bensheimer Goethe-Gymnasium.

Business English lässt sich mit Grundkenntnissen in der Allgemeinsprache von der Pike auf lernen in „Business Basics online“ – einem Kurs, der von zu Hause aus in der vhs.cloud besucht wird, immer samstags, von 9 bis 10 Uhr, erstmals am 24. Oktober.

Mit bereits guten Englischkenntnissen und dem Wunsch, diese in der Praxis einzusetzen, sind Kunden in „Fit for Conversation“ gut aufgehoben – der Kurs beginnt am 22. Oktober, Unterricht ist im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr.

Um sein bereits gutes Englisch zu pflegen, bietet sich „English Intermediate Conversation“ an – in Bensheim im Goethe-Gymnasium vom 20. Oktober an dienstags zwischen 19.30 und 21 Uhr. red

