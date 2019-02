Englischkurse für jeden Bedarf

Bergstraße.Mitte Februar beginnen drei Englischkurse bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) – einer davon („Ein neuer Start“) zum Auffrischen bereits verblichener Englischkenntnisse im Bensheimer Goethe-Gymnasium beginnt am 18. Februar. Unterricht ist immer montags von 18 bis 19.30 Uhr. Außerdem gibt es einen Kurs für die Reise, der mit vielen Redewendungen aufwartet, die man überall dort einsetzen kann, wo man die Landessprache nicht beherrscht. Dieser Kurs läuft ebenfalls in Bensheim im Goethe-Gymnasium donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr; erstmals am 21. Februar. In Heppenheim wird „Englisch von Anfang an“ angeboten – ein Kurs, der absolut keine Kenntnisse voraussetzt und Englisch von der Pike auf vermittelt: im Starkenburg-Gymnasium mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr mit Beginn am 20. Februar. Weitere Englischkurse für Business-Ausdrücke oder mit reduziertem Lerntempo besonders für Senioren beginnen im März. red

