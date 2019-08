Englischkurse für jeden Bedarf

Bergstraße.Zahlreiche Sprachkurse für Einsteiger stehen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) auf dem Programm, wenn Anfang September das Herbstsemester beginnt. Wer früher mal Englisch gelernt hat – und nichts mehr damit anfangen kann –, ist in „Englisch – vergessen, zurückgeholt“ richtig und macht sich dort sprachlich wieder fit: ab dem 19. September donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. Eben dort gibt es mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr einen Einstieg ins Business English – mit dem Schwerpunkt „How to Act in Business Meetings“; Beginn ist am 18. September. Ein einsprachiger Englischkurs für Anfänger, der auf Englisch läuft, wird im Bensheimer Goethe-Gymnasium angeboten: vom 17. September an dienstags von 18 bis 19.30 Uhr. Auch den klassischen Anfängerkurs – mit moderatem Lerntempo – gibt es noch: in Bürstadt, dort in der Erich-Kästner-Schule, donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr – am 12. September ist der erste Unterrichtstag. red

