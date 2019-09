Englischkurse für jeden Bedarf

Bergstraße.Im Herbstsemester hat die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße drei neue Englischkurse im Angebot. Für Einsteiger, die gleich richtig loslegen wollen, wird im Bensheimer Goethe-Gymnasium ein Kurs angeboten, der von Anfang an in der Zielsprache Englisch durchgeführt wird: „Learning English in English“ findet immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Von Auffrischen bis Konversation

Weitgehend in Vergessenheit geratenes Schulenglisch lässt sich mit dem Kurs „Englisch – vergessen, zurückgeholt“ wieder auffrischen. Er findet immer donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium statt.

Mit Wissen aus Lehrbüchern versehen arbeiten sich die Teilnehmer des Kurses „Fit for Conversation“ langsam in das freie Formulieren auf Englisch ein – und bekommen Hilfestellung, den passenden Wortschatz und die richtigen grammatischen Strukturen einzusetzen. Der Kurs findet immer dienstags zwischen 19.30 und 21 Uhr im Bensheimer Goethe-Gymnasium statt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.09.2019