Englischkurse zum Einsteigen

Bergstraße.Die Sprachkurse der Kreisvolkshochschule (Kvhs) beginnen demnächst – manche im September, andere im Oktober gleich nach den Herbstferien.

Für Reiselustige startet am 13. September der Kurs „Auf Englisch reisen“, der gezielt Situationen trainiert, die im Urlaub entstehen: im Restaurant, beim Übernachten – auch beim Shoppen oder beim Plaudern mit Reisebekanntschaften. Unterricht ist in Heppenheim im Starkenburg-Gymnasium donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr.

Allen, die Englisch im Büro brauchen, hilft der Kurs „Business Basics“ weiter – mit Wortschatz und Grammatik rund um E-Mails, Geschäftsunterlagen, Präsentationen, Umgang mit Besuchern. Er läuft ebenfalls im Starkenburg-Gymnasium; und zwar ab dem 17. September montags von 19.30 bis 21 Uhr.

Eine anspruchsvolle und sehr effiziente Variante, Englisch von Grund auf zu lernen, ist „Learning English in English“ – einsprachig mit einem Muttersprachler in Bensheim im Goethe-Gymnasium montags von 18 bis 19.30 Uhr; erstmals am 24. September. red

