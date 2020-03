Entbindungsliege für Gesundheitszentrum in Afrika

Bergstraße.Als Hauswirtschaftskraft in der freien Wirtschaft tätig zu sein, bedeutet neben der Versorgung und der individuellen Betreuung von Personen auch besonders die Vermarktung hauswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen. Mit dem Projekt „Weihnachtsmarkt – Geschenke aus der Küche“ trat somit im zurückliegenden Halbjahr für die Schüler aller drei Ausbildungsjahre die Vermarktung von hauswirtschaftlichen Produkten in den Blickpunkt.

An den Tagen des Berufsschulunterrichts erstellten die Schüler Pläne und optimierten Arbeitsabläufe, um dann an einem Produktionstag drei verschiedene Marmeladen zum Verkauf auf dem Zwingenberger Weihnachtsmarkt anbieten zu können. 80 Gläser, dekorativ verpackt, fanden reißenden Absatz – genauso das von der Klasse der Fachpraktikerinnen in der Hauswirtschaft hergestellte weihnachtliche Gebäck und die von den Berufsfachschülern des Bereichs Holz gefertigten Deko-Sterne. Den Erlös des Verkaufs spendete die Klasse – wie im vergangenen Jahr auch schon – zu einem Teil der Sister Schola Foundation in Kamerun. Dies ist ein zertifiziertes und privat organisiertes Hilfsprojekt der Darmstädter Kinderkrankenschwester Schola, die ein Gesundheitszentrum in ihrer ehemaligen Heimat Kamerun aufgebaut hat, um die bislang desolate Gesundheitsorganisation des afrikanischen Staates zu verbessern. Bei der Spendenübergabe berichtete Sister Schola über die neusten Entwicklungen des Gesundheitszentrums. Vielen Menschen ist mit der Station sehr geholfen. Obwohl nicht für Geburten vorgesehen, kommen sehr viele schwangere Frauen zur Entbindung in die Station. Deshalb wird die übergebene Spende zur Anschaffung einer Entbindungsliege verwendet werden. red

