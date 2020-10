Entscheidung über Weihnachtsmarkt in der kommenden Woche

Darmstadt.Nachdem in einigen Städten, zuletzt auch in Frankfurt, Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind, hat sich der Krisenstab der Stadt Darmstadt auch mit der Frage nach dem Darmstädter Weihnachtsmarkt beschäftigt. Aufgrund der dynamischen Infektionslage werden aktuell unterschiedliche Konzepte und Varianten diskutiert. Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und Modalität des Weihnachtsmarkts in Darmstadt wird es voraussichtlich Anfang kommender Woche geben, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020