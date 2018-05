Enttäuschender Jahresbeginn für Dentsply Sirona

© Dietmar Funck, Bergsträßer Anzei

York/Bensheim.Donald Casey (Bild links), seit Mitte Februar Chef des Dentaltechnikkonzerns Dentsply Sirona, redet nicht lange um den heißen Brei. „Die Ergebnisse in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres sind enttäuschend“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Und das trotz einer „soliden Leistung in vielen Sparten und Regionen“. Vor allem Gegenwind in der Sparte Ausrüstung (für Zahnarztpraxen)

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3969 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.05.2018