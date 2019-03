„Er hat gesagt, er war es nicht“

Birkenau-Löhrbach.„Man kommt überhaupt nicht runter“, sagt ein Mann, der am Sonntagnachmittag mit bloßen Händen Scherben von der Buchklinger Straße aufsammelt. Der Schock über das Erlebte und die zermürbende Ungewissheit der vergangenen Tage ist den Menschen im Birkenauer Ortsteil Löhrbach immer noch anzusehen. Zwei Tage lang war nicht klar, wo sich der Hausbesitzer aufhielt, der für die verheerende Explosion des Gebäudes verantwortlich sein soll.

Doch am Sonntagmorgen nahmen Polizisten den 59-Jährigen fest. Sein Gesicht unter einer Kapuze versteckt, war er zu den Trümmern zurückgekehrt. „Wir dachten zunächst, da wühlt ein Landstreicher in der Garage herum“, sagt ein Nachbar. Doch als klar war, wer sich da auf dem Nachbargrundstück zu schaffen machte, hätten sie die Polizei gerufen. „Die waren innerhalb von drei Minuten da“, berichtet er.

Ohne jeden Widerstand

Der mutmaßliche Täter habe sich von den Beamten widerstandlos festnehmen lassen. „Er hat aber behauptet, er sei das nicht gewesen und wüsste auch nicht, wer die Explosion verursacht hat“, sagt der Nachbar. Die Ermittlungsbehörden legen ihm schwere Brandstiftung zur Last. Die Polizei hatte deshalb ab Freitagabend auch öffentlich nach dem 59-Jährigen gefahndet (wir berichteten).

Der Verdacht, dass er offenbar noch in der Gegend um Löhrbach unterwegs sein könnte, sei eine große nervliche Belastung gewesen, erzählen die Nachbarn. „Ich habe zwei Nächte lang nicht geschlafen“, sagt einer von ihnen.

Die Ereignisse vom Freitagmorgen stecken allen an der Buchklinger Straße noch in den Knochen. Um 7.45 Uhr durchbrach ein ohrenbetäubender Knall die morgendliche Stille. Fenster, Holz und zentnerschwere Steine flogen bis zu 50 Meter weit durch die Luft, kurz darauf stand das Haus lichterloh in Flammen. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der gesamten Umgebung waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort.

Doch trotz der schnellen Löscharbeiten konnte das Haus nicht gerettet werden. Es ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Auch die Nachbarhäuser sind teilweise schwer beschädigt. Das Haus hätte am Freitagmorgen um 9 Uhr im Amtsgericht Fürth zwangsversteigert werden sollen.

„Es grenzt an ein Wunder“

Am Sonntagnachmittag kommen immer wieder Spaziergänger oder Wanderer vorbei. Ein paar Leute parken ihre Autos am Straßenrand, steigen aus und begutachten den Trümmerhaufen. Die Nachbarn nehmen das gelassen, werden dann aber wieder ernst. Nur ein paar Minuten vor der Explosion sei ein Nachbar am Haus vorbeigelaufen. Dass am Freitag niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder, sagen sie. vmr

