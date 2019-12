„Er sollte sich an die Richtigen wenden“

Bergstraße.„Landrat Engelhardt spricht mit seiner Kritik an langwierigen Planungsprozessen die falsche Seite der Bundesregierung an und sollte sich an die Richtigen wenden. Im Sinne der Sache sind wir gerne behilflich“, so der Vorsitzende der SPD Bergstraße, Marius Schmidt. Engelhardt hatte von Justizministerin Christine Lambrecht ein Planungsbeschleunigungsgesetz gefordert. „Die Zuständigkeit für ein solches Gesetz liegt aber bei Verkehrsminister Scheuer von der CSU“, stellt Schmidt fest. Was die Dauer bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts Kassel angeht, sieht Schmidt auch hier wieder ein „Indiz für die überlastete hessische Justiz. Auch hierauf haben wir im Rahmen des Landtagswahlkampfes oft genug hingewiesen. Die CDU-geführte Landesregierung muss handeln und die Justiz personell stärken.“

Wichtig sei, so Schmidt, dass „die lärmgeplagten Bürger im Rosengarten die uneingeschränkte Solidarität meiner Partei wahrnehmen. Wir stehen zu dieser Ortsumgehung. Wir fordern Hessen Mobil dazu auf, zügig die Überarbeitung der Planfeststellung vorzunehmen und die weitere Alternativenprüfung, wie vom Gericht gefordert, durchzuführen. Gleichwohl stehen wir beiden Parteien, also Landwirten wie Anwohnern, entlang dieses Weges für eine Mediation mit Rat und Tat zur Seite.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019