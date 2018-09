„Erfolge und Besonderheiten feiern“

Kreis Bergstraße.Der Kreis Bergstraße kann in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern. Seine Gründung geht auf eine umfangreiche Gebietsreform zurück, die im November 1938 in Hessen stattfand.

Bei einem ökumenischen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim fand am Sonntagabend der geistliche Teil der Feierlichkeiten statt. „Wir wollen das Jubiläum des Kreises zum Anlass nehmen, auf

...