Erfolgreiche Spürnase

Anzeige

Dem guten Riecher des Zollhundes „Lucky“ ist es zu verdanken, dass die Zöllner des Hauptzollamtes Darmstadt bei der Kontrolle eines Autos 2,7 Kilogramm Haschisch entdeckten.

Die Beamten hatten einen belgischen Pkw unter die Lupe genommen. Dabei kam auch Rauschgiftspürhund „Lucky“ zum Einsatz. „Sein feiner Spürsinn sorgte dafür, dass die Kollegen in einem Versteck in der Rückbank des Fahrzeuges das Haschisch entdeckten“, so Olaf Scheffler, Sprecher des Hauptzollamts Darmstadt.

Hohlraum in der Rückbank

Zunächst suchte der Rauschgiftspürhund die beiden Insassen des Fahrzeuges ab. Der Beifahrer fand dann sein besonderes Interesse. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung der Person fanden die Zöllner in der Unterhose einen 95 Gramm schweren Block Haschisch.