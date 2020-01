Erinnern an die Opfer des Holocaust

Bergstraße.Die Grüne Jugend Bergstraße unternimmt am Samstag, 25. Januar, einen historischen Stadtrundgang in Viernheim und lädt zur Teilnahme ein. „Wer den Blick zu Boden gleiten lässt, kann in vielen Straßen unseres Landkreises in das Pflaster eingelassene, quadratische Messingplatten erkennen“, erzählt Jessica Kruhmann. „Allein in Viernheim wurden 70 dieser sogenannten Stolpersteine verlegt.“

Schicksal verfolgter Menschen

Die kleinen Denkmale mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern erinnern an die Menschen, die in den Jahren zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Ihre Namen und ihr Schicksal sind auf der Oberseite sichtbar. Erfinder der Stolpersteine ist der Künstler Gunter Demnig, der jeden Stein selbst in den Gehweg vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Verfolgten einlässt. Mit rund 75 000 verlegten Steinen in 24 Ländern Europas ist das 1992 initiierte Projekt das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

„Anlässlich des Holocaust-Gedenktags möchten wir auf die über 200 im Kreis Bergstraße verlegten Stolpersteine und damit auf die Schicksale der im Kreis Bergstraße beheimateten Jüdinnen und Juden aufmerksam machen“, sagt Sprecherin Jana Kirsch. Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeführt und wird seit 2006 jährlich am 27. Januar – dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau – begangen.

Stolpersteine werden geputzt

„Die Messingtafeln dunkeln mit der Zeit stark nach“, erklärt Sprecher Moritz Müller. „Darum haben wir uns als Grüne Jugend vorgenommen, die Stolpersteine in Viernheim zu putzen, damit sie wieder besser wahrgenommen werden.“ Anschließend lädt die politische Jugendorganisation der Grünen zu einem öffentlichen Stadtrundgang ein, auf dem die jüdische Geschichte Viernheims und die persönlichen Geschichten der vom NS-Regime Verfolgten vorgestellt werden sollen.

„Wir gedenken einigen der Viernheimer Opfer des Nationalsozialismus, deren politische Orientierung oder religiöse Zugehörigkeit zu ihrer Vertreibung oder ihrem Tod führte“, so Schatzmeisterin Laura Neu. „Wir müssen uns das Geschehene auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder vor Augen führen, damit sich etwas wie der Holocaust nicht wiederholt.“

Der öffentliche Stadtrundgang findet am Samstag, 25. Januar statt, und beginnt um 15 Uhr vor der Stadtbücherei in Viernheim. Geschlossen passiert die Gruppe dann sieben Stationen in der Innenstadt, wobei an jedem dieser Halte über eine Person oder Familie referiert wird. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020