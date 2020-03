Erinnerung an mutige Frauen

Bergstraße.Der Beitrag von Frauen im Widerstand gegen die Hitler-Diktatur ist nach Angaben der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger wenig erforscht und gewürdigt worden. Ihr Mut habe dem der Männer nicht nachgestanden, doch ihre Geschichten seien wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. Dem will laut Mitteilung eine Ausstellung des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 abhelfen. Die Schau mit dem Titel „Nichts war vergeblich. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ ist vom 6. bis 24. März im Foyer des Heppenheimer Landratsamts und stellt Frauen vor, die sich nicht mit Gleichschaltung und Terror abfinden wollten.

Sie halfen Verfolgten, verfassten Flugblätter und setzten bei gefährlichen Aktionen ihr Leben aufs Spiel. Die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger wird laut Ankündigung zusammen mit dem Verein „Stolpersteine Heppenheim“ und dem DGB Heppenheim die Schau des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933 bis 1945 präsentieren.

Die Ausstellung würdigt nach Angaben der Veranstalter den Mut von Frauen, die sich gegen den Terror des NS-Systems stellten. 18 Biografien zeigen, auf welch’ vielfältige Weise die Frauen dem Regime die Gefolgschaft verweigerten – und sie räume mit der Vorstellung auf, dass nur Männer im Widerstand aktiv waren und die Frauen eine nebensächliche, dienende Rolle gespielt hätten. Die Schau erzähle Geschichten von Frauen, die mutig und eigenständig handelten.

„Einige der in der Ausstellung gezeigten Frauen sind einer größeren Öffentlichkeit durchaus bekannt, wie beispielsweise die Autorin Erika Mann oder die Kriegsfotografin Gerda Taro, viele der Frauen sind in der öffentlichen Wahrnehmung aber kaum präsent“, schreiben die Veranstalter. Zu den Porträtierten gehöre auch Gretel Maraldo, die Opfer bei den Kirchbergmorden in Bensheim war und Anna Mettbach, eine deutsche Sintezza, die zeitweilig in Heppenheim lebte. Es werden laut Mitteilung auch Original-Gegenstände gezeigt, die von Frauen im Zuchthaus oder Konzentrationslager gefertigt wurden und die dokumentierten, dass auch dort der Widerstandswille der Frauen deutlich wurde.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Foyer des Landratsamtes von Landrat Christian Engelhardt eröffnet. Gudrun Schmidt vom Studienkreis Deutscher Widerstand hat selbst an der Ausstellung mitgearbeitet, wird in die Ausstellung einführen und Fragen beantworten. Schüler des Starkenburg-Gymnasiums werden sich ebenso beteiligen wie Saxofonisten der Musikschule Heppenheim, heißt es in der Ankündigung. Auch Tito Maraldo, der Sohn von Gretel Maraldo, habe sein Kommen zugesagt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.03.2020