Südhessen.Nach dem Eingang von Zeugenhinweisen haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag (29.10.) gegen 15 Uhr in Dieburg einen 45 Jahre alten Lastwagenfahrer und sein Gefährt auf einem Firmengelände "Im Gelfengarten" kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sich entgegen der auf den Ladepapieren aufgeführten Ware acht männliche Personen auf der Ladefläche befanden, die mutmaßlich aus dem Ausland eingeschleust worden waren. Der Gesundheitszustand der

festgestellten Personen wurde im Rahmen einer sofortigen ärztlichen Untersuchung überprüft. Dabei wurden glücklicherweise keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen sind die acht Männer, darunter drei

Heranwachsende, von afghanischer Herkunft. Fünf der festgestellten Personen wurden der zuständigen Ausländerbehörde, die drei Heranwachsenden in die Obhut des Jugendamtes überstellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020